Review: cursus woningfotografie

Doelgroep

Als fotograaf is het belangrijk om de doelgroep te kennen of zelf te bepalen. Zijn potentiele kopers bijvoorbeeld starters of zijn ze samenwonend en klaar voor gezinsuitbreiding? Of zijn de kinderen al uit huis? Zijn ze jong en mobiel of wat ouder? Je behoeftes in bepaalde fases van je leven veranderen natuurlijk wel.Hebben ze behoefte om in het centrum te wonen of dichtbij verbindingswegen, dichtbij andere steden met restaurantjes of zijn ze juist op zoek naar rust en natuur? Allemaal vragen die je je als fotograaf moet stellen om zo de juiste sfeer in je foto's te kunnen brengen voor de desbetreffende doelgroep.Als voorbeeld wordt een eensgezinssituatie als uitgangspunt genomen met één of meer kinderen. Dat betekent in dit geval dat scholen en sportaccommodaties in de omgeving belangrijk kunnen zijn. Maar wellicht ook rust en geen verkeersdrukte.Het zou nuttig kunnen zijn om een speeltuin of een school in de buurt in beeld te brengen. Zo kun je beeldend je verhaal vertellen om potentiele kopers aan te spreken.