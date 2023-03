Gebouwen fotograferen rondom station Utrecht

Rabobank - f/4.5, 1/1000s, 100 ISO @ 70mm

Het was grijs, grauw en winderig gisteren. Niet perse het beste weer dus. Aan de andere kant kan het wel dramatische luchten opleveren en komische situaties (als je meer voor straatfotografie gaat).Je zou trouwens denken dat bovenstaande foto in zwart-wit omgezet is, maar hij is gewoon in kleur. Zo grauw was het gisteren. Wat dat betreft zal dit enorme spiegel van een een gebouw er met ander weer heel anders uit zien.Voor ons dagje hebben we vanuit Wijchen de trein genomen naar Utrecht Centraal. Vanuit daar zijn we eigenlijk niet ver weg gelopen; direct rondom het station is al aardig wat te vinden om op de foto te zetten.