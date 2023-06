Generatief Vullen gebruiken voor woningfotografie

De nieuwe Generatief Vullen mogelijkheden in Photoshop Beta blijken in de praktijk superhandig. Je kunt ze op allerlei manier gebruiken om bewerkingen razendsnel te doen waar je vroeger uren aan kwijt kon zijn. In deze video een vijftal tips voor woningfotografie.



Het is niet ongewoon dat een makelaar bewerkte foto's toevoegt (meestal naast de daadwerkelijke foto) om te laten zien wat er mogelijk kan zijn met een ruimte. Dat koste vroeger veel werk, maar kan nu in een handomdraai.



In onderstaande video laat Kevin Raposo een aantal handige mogelijkheden zien.