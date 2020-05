Review documentaire: Step into the World of Lars van de Goor

De documentaire is gemaakt door een buitenlandse filmmaker (Janek Sedlar) die we financieel ondersteund hebben. Daardoor mogen we de documentaire op Photofacts Academy tonen. We hebben de productie dus zelf niet gedaan, iets afwijkend van wat we normaal doen.





Van muzikant naar kunstenaar

Lars van de Goor was ooit muzikant en kon zich niet voorstellen dat er ooit iets anders in zijn leven zou zijn dan muziek. Toen hij echter een Panasonic camera met een extreem zoomobjectief erop kocht was hij eigenlijk alleen nog maar geïnteresseerd in het creëren van een opwindende plaatjes.Hij wist niet veel over camerasettings en experimenteerde vooral met standpunten en composities. Doordat hij eigenlijk altijd behoorlijk inzoomde kon hij door het samendrukkend en kadrerend effect daarvan al snel tot fascinerende beelden komen.Iemand die zijn foto's zag deelde hem mee:Dit zorgde ervoor dat er een last van zijn rug viel. Want, als artiest of kunstenaar kun je alles doen wat je maar wil!