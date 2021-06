Review: Epson EcoTank ET 8500 fotoprinter

De printer heeft meerdere papierlades ter beschikking. Ze zitten verborgen achter klepjes zodat ze niet in het oog vallen. De papierlade waar de prints in vallen is motor gestuurd.

Het printen vanaf de computer

De toegang tot de andere papierlades gebeurd via de klep aan de voorzijde. De onderste lade is bestemd voor A4 formaat papier, de bovenste lade voor fotopapier. Boven de papierlades is de gemotoriseerde tray waar de print is zal vallen na het printen.Ik heb de Epson EcoPrint ET-8500 vanuit een Windows laptop gebruikt. De printer is redelijk eenvoudig op het WiFi netwerk te krijgen. Je hoeft alleen de aanwijzingen op het LCD scherm van de printer te volgen. De computer vind de printer dan vanzelf waarbij drivers ge´nstalleerd worden.Ik heb voornamelijk via Photoshop geprint. Daarbij is geen speciale software voor nodig. De instellingen voor de printer zijn die van de Windows printerdriver zelf. Ik heb op de website van Epson geen speciale printsoftware kunnen vinden.Het printen vanuit Photoshop geeft de mogelijkheid om het papier en de kwaliteit in te stellen. Eventueel kun je ook de gewenste papierlade selecteren. Je hebt de mogelijkheid in Photoshop het kleurenbeheer van je print te laten regelen, of je laat het over aan de printer. Die kiest het ICC profiel automatisch, zonder dat je dit kunt aanpassen.