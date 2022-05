Review: Holga HPL-C Pinhole lens

Pinhole fotografie is de oudste vorm van fotografie. In plaats van via een objectief vormt het beeld zich alleen door een klein gaatje. Met de Holga HPL-C Pinhole lens kun je deze vorm van fotografie eenvoudig op een moderne camera beoefenen.



Bij Photofacts Academy vind je sinds een week of twee een leuke cursus over de geschiedenis van de fotografie. Daarbij komt uiteraard ook pinhole fotografie aan het bod. Dat inspireerde mij om zelf ook eens met een pinhole lens aan de slag te gaan.



Om pinhole fotografie te proberen op je moderne camera kun je zelf aan het knutselen gaan (bijvoorbeeld door een gaatje in een lensdop te boren), maar je kunt ook een kant en klaar product kopen.





Persoonlijk vond ik de Thingyfy pinhole objectieven (vanaf 69 euro) wat prijzig voor een probeerseltje als dit. Gelukkig ontdekte ik ook de Holga HPL-C Pinhole lens.De Holga is echter niet meer nieuw leverbaar. Zelf vond ik er een via Marktplaats voor 15 euro.Ik heb de Holga HPL-C pinhole lens gebruikt op mijn full-frame Canon EOS R5. Het eerste dat dan opvalt is dat de beeldcirkel van de lens niet groot genoeg is voor full-frame. Je krijgt dus zwarte randen in de hoeken.