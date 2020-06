Review: Photo Blocks van Profotonet

Wat is Photo Blocks?

Een Photo Block is een echte foto die geplakt wordt op een chique foamblok. Je foto wordt afgedrukt op mooi fotopapier, met keuze uit zo'n 11 papiersoorten. Je kiest zelf het fotopapier waar je foto het beste op uitkomt. Doordat de foto eerst op fotopapier geprint wordt, heb je geen kwaliteitsverlies.De echte fotoafdruk wordt verlijmd op een dik foamblok van 25 mm. Dit blok is licht van gewicht en niet gevoelig voor temperatuurwisselingen. De zijkant van het blok is netjes afgewerkt met een zwarte MDF-finish. Dit geeft de Photo Blocks een chique, strakke uitstraling waardoor het een mooi product is voor in elk interieur.