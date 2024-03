Affinity aangekocht door Canva

De 90 medewerkers van Affinity's team gaan over naar Canva. De insteek is momenteel dat de apps nog wel los van elkaar ontwikkeld worden. Wel staan er kleine integraties in de planning, zodat de programma's goed met elkaar kunnen samenwerken.



Op korte termijn lijkt er niks te veranderen, maar de kans is natuurlijk groot dat er in de toekomst wel wat gaat veranderen. Zo is Affinity Photo populair omdat het een eenmalige aanschaf is. Canva werkt echter wel op basis van tarieven voor het jaarlijkse gebruik.



Mocht je Affinity Photo nog willen proberen, op het moment is ie aan te schaffen met 30 procent korting in hun 'spring sale'.



De cursus Starten met Affinity Photo

Affinity Photo is het beste alternatief voor Adobe Photoshop. Bekijk de cursus Starten met Affinity Photo op Photofacts Academy en leer wat dit programma voor jou en je fotografie kan betekenen.