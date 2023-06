Hoeveel software heb je voor je foto's nodig?

Ik kan Photoshop gebruiken voor het samenstellen van een trouwalbum. Pixellu Smartalbums werkt echter makkelijker, sneller en efficiënter. The finishing touch doe ik dan weer in Photoshop.

Wil jij ook gave foto's maken?

Pas wanneer ik iets niet kan doen, is het interessant om naar een (echte) aanvulling te kijken. Zo gebruik ik PTgui voor mijn panorama's, en Pixellu Smartalbums voor mijn trouwalbums samen te stellen. De software die ik gebruik stelt me in staat om de dingen te doen die ik moet of wil doen. Meer heb ik niet nodig.Plugins zijn vaak gespecialiseerd in een bepaalde taak. Topaz is een bekend voorbeeld, dat gebruikt wordt voor ruisreductie, of het vergroten van een foto naar nog grotere resoluties. Ik heb deze software niet nodig voor mijn fotografie. Het geeft voor mij geen meerwaarde, maar voor jou misschien wel.Nu komt mijn vraag aan jou. Welke software heb jij allemaal in gebruik en waarom? Ben je ook nog continu op zoek naar alternatieven, of ben je tevreden met wat je gebruikt?Laat het weten in een reactie onder dit bericht. Ik ben heel benieuwd, en vind het leuk om een idee te krijgen van jouw manier van werken.Probeer twee weken gratis onze online cursussen over fotografie. Je krijgt direct toegang tot meer dan 100 cursussen. Na twee weken vervalt je proeflidmaatschap automatisch. Je zit dus nergens aan vast.