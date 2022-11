Affinity Photo Version 2 is gelanceerd

Affinity Photo is onderdeel van de Affinity Creative Suite. De Versie 2 die nu gelanceerd is heeft de software up to date gemaakt met de nieuwste technieken en mogelijkheden.



Behalve Affinty Photo V2 bevat de Affinty Creative Suite ook Designer V2, voor wie graag grafische ontwerpen maakt, en Publisher V2 voor het ontwerpen van folders, flyers, boeken, en nog meer.