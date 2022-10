De app imgmi, Luminar voor je smartphone

Je krijgt imgmi niet gratis, afgezien van zeven dagen uitproberen. Je kunt een levenslange licentie kopen, of een abonnement waarbij je maandelijks of jaarlijks een bedrag betaalt.



De kosten voor zover ik heb kunnen ontdekken zijn 10,99 dollar per maand of 35,99 dollar per jaar. Een eenmalige licentie kost 59,99 dollar. Wat je voor de abonnementsvorm krijgt, is niet duidelijk. Daarover ontbreekt de informatie. Ik heb overigens ook andere bedragen voorbij zien komen die lager uitvallen.



De app imgmi is niet terug te vinden op de website van Skylum zelf, maar op een aparte website. Kijk in de App store of in de Play store voor meer informatie.

Bekijk de Luminar NEO cursus op Photofacts Academy

Ben je in het bezit van Luminar NEO, en wil je meer weten over de mogelijkheden die dit programma heeft? Op Photofacts Academy is een complete cursus Starten met Luminar NEO te vinden waarin alles over het programma uitgelegd wordt. Het is een vervolg op de cursus Luminar AI, de variant van Luminar NEO die voor het grootste deel dezelfde functionaliteiten heeft.