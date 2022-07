Sportfotografie tip: Denk als sporter

f/3.2, 1/400s, 640 ISO @ 200mm

Meer tips over sportfotografie

Als een voetballer scoort, dan viert hij of zij dat vaak met de supporters. Hier kun je jezelf op voorbereiden. Bij een marathon is iemand helemaal leeg als de finish bereikt is. Dat weet je en dat is het mooiste beeld om te maken.Een tennisser die de eerste twee sets wint en er vervolgens twee verliest, wordt nerveus. Dit ga je ongetwijfeld terugzien in actie en reactie.Door te denken als een sporter kun je in zijn huid kruipen. Je gaat het gevoel snappen en daardoor ben je voorbereid op wat mogelijk komt.Deze sportfotografie tip komt uit het gloednieuwe boek De Sportfotobijbel, 101 tips voor succesvolle sportfoto's.