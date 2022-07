Sportfotografie tip: Scherpstellen met meegetrokken camera

f/14, 1/60s, 100 ISO @ 60mm

Meer tips over sportfotografie

In dat geval zet je de camera op 'one shot'. Je stelt scherp op je onderwerp, bijvoorbeeld een auto, motor of fiets en dan trek je de camera mee. Dit is op een recht stuk het makkelijkst om te doen.In een bocht kan het ook, alleen dan kun je de autofocus het beste op 'AI Servo' zetten om zo sneller scherp te stellen.Deze sportfotografie tip komt uit het gloednieuwe boek De Sportfotobijbel, 101 tips voor succesvolle sportfoto's. Wil je meer praktische sportfotografie tips?Je ontvangt De Sportfotobijbel (ter waarde van 25 euro) nu gratis bij een lidmaatschap op Photofacts Academy. Daar vind je, naast 100 andere fotografiecursussen, uiteraard ook een cursus over Sportfotografie. Nu lid worden (korting + gratis de Sportfotobijbel)