Straatfotografie tip: JPG of RAW: Een aloude keuze

Parijs - f/2,8, 1/750s, 320 ISO @ 35mm

Het makkelijke antwoord: RAW. Daarmee kun je in de nabewerking meer details terughalen. En dat is helemaal waar, niets tussen te krijgen. Maar het gevolg is ook dat je harde schijf sneller volloopt.RAW en JPG is handig als je film simulaties in je camera hebt. De Fujifilm X100 en de Ricoh GR hebben dat allebei. Dan maak je bijvoorbeeld zwart-wit foto's, maar heb je alle kleuren nog in je RAW-bestand.Ikzelf? Straatfotografie schiet ik in meestal JPG. De kans dat ik de foto af ga drukken op 2 bij 3 meter is klein. Voor boeken heb ik dat formaat niet nodig, en 40x60 centimeter is een mooi expositie-formaat.Met de megapixels in mijn camera's kan dat eventueel best groter. En ik vind het heerlijk bewust te kiezen voor kleur of zwart-wit, bijvoorbeeld. Het voegt wat toe aan mijn wandeling!Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.