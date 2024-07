Een raw-bestand 90% kleiner maken met lossy DNG

Het verschil tussen een lossy DNG dat rechtstreeks van het raw-bestand is gemaakt (links), en een lossy DNG dat pas na AI-ruisreductie is gemaakt. De kwaliteit is beter.

Leg je de lossless DNG met AI-ruisreductie naast de lossy DNG met AI-ruisreductie, dan is er geen enkel merkbaar verschil te zien. Ook met de relatief extreme bewerking zien beide foto's er exact hetzelfde uit.Net als het verlies van de mogelijkheid van AI-ruisreductie na het comprimeren tot een lossy DNG-bestand, kunnen ook eventuele toekomstige bewerkingsopties niet meer mogelijk zijn. Dit is iets om rekening mee te houden indien je foto's omzet naar lossy DNG-bestanden.Is het zinvol om 90% harde schijfruimte te besparen voor je foto's? Dat is eenvoudig te beredeneren. Ik ga er vanuit dat je raw-bestand 25 megabyte groot is. Hoeveel raw-bestanden passen er dan op een harde schijf?Voor een 1 terabyte harde zijn dit dan 40.000 foto's. Dat betekent dat op een 4 terabyte harde schijf ruimte is voor 200.000 foto's. Een 4 terabyte harde schijf kost tussen de 100 en 150 euro.Stel dat je gemiddeld 20.000 foto's per jaar maakt. Dan kan je ongeveer tien jaar vooruit met een 4 terabyte harde schijf. De kans is groot dat je niet al die foto's bewaard of hoeft te bewaren. Mislukte foto's, dubbele foto's, foto's die niet de moeite waard zijn kan je verwijderen.Verwijder je nooit foto's, en hou je ook de mislukte en dubbele foto's? Dan ben je alleen maar harde schijfruimte aan het vullen. In dat geval zouden die ongebruikte foto's gecomprimeerd kunnen worden tot een lossy DNG-bestand. Maar als je er toch nooit meer iets mee doet, blijft dat zonde van de ruimte.Voor algemeen gebruik in een fotoboek of voor internetgebruik is een lossy DNG-bestand redelijk goed te gebruiken. Je ziet het verschil op die kleine formaten niet. Zeker niet als de bewerking minimaal is.Is de kwaliteit van je foto belangrijk, en wil je het maximum eruit halen (je fotografeert immers niet voor niets in raw) dan levert een lossy DNG-bestand een merkbaar verlies op. Zeker bij extremere bewerkingen wordt dit goed merkbaar.Hoewel lossy DNG-bestanden inderdaad een raw-bestand met 90% kan verkleinen, is het in mijn mening niet de moeite waard om er gebruik van te maken. Voor harde schijfruimte te besparen is het (financieel) niet eens interessant.Wil je toch gebruik maken van lossy DNG-bestanden? Dan adviseer ik je om eerst AI-ruisreductie uit te voeren en de foto te bewerken. Zet het resultaat vervolgens om naar een lossy DNG.Vergeet dan daarna niet om het originele raw-bestand en verbeterde DNG-bestand weg te gooien. Anders bespaar je nog steeds geen opslagruimte.