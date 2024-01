Cursus Adobe Camera RAW

Adobe Camera Raw is een RAW converter die standaard bij Photoshop zit. Met Camera RAW kun je jouw foto's helemaal naar jouw smaak bewerken en omzetten naar bijvoorbeeld Jpeg.



In deze gloednieuwe cursus op Photofacts Academy laat Photoshop Expert Johan Elzenga precies zien wat de mogelijkheden van Adobe Camera RAW zijn om van jouw foto's topfoto's te maken.



We hebben al enthousiaste reacties op deze nieuwe cursus gekregen.



Ron Maassen zegt bijvoorbeeld:

'Heel veel informatie op een luchtige, vlotte en vooral prettige wijze gebracht. Het verhaal, de uitleg is goed te volgen: een helder verhaal. Meer van dat!'



En Richard Schmidt laat weten:

'Uitstekende toelichting door Johan. Alleen al deze cursus is het abonnement op Photofacts waard.'



De cursus is deze week los aan te schaffen voor slechts 29 euro, maar natuurlijk kun je hem ook kijken met een volledig lidmaatschap op Photofacts Academy. Bovendien krijg je dan direct toegang tot nog 100+ cursussen over fotografie, creativiteit en fotobewerking Ún maandelijks nog een extra gloednieuwe cursus.