Een impressie van DxO PureRAW4 plugin voor Lightroom

Ik kreeg door een prettig toeval de beschikking over de software PureRAW4 van DxO. Deze software is bestemd om optische correcties op RAW-beelden uit te voeren. In dit artikel wil ik mijn eerste indruk van deze software geven, die ook als plugin voor Lightroom Classic werkt.



DxO is de leverancier van een fotobewerkingsprogramma dat vergeleken kan worden met Lightroom Classic. Dit is DxO PhotoLab. Het is ook de leverancier van de populaire Nik-collection software. DxO PureRaw4 is de software voor beeldcorrectie toe te passen.



Allereerst een korte mededeling over de kosten van deze software. Anders dan de software van Adobe is de aanschaf eenmalig. Je krijgt een levenslange licentie. Nieuwe versies zullen wel opnieuw gekocht moeten worden, maar je bent vrij om dat wel of niet te doen.



Een licentie kost eenmalig 119 euro. De software is helaas niet in de Nederlandse taal te downloaden.