Het verschil tussen een paraplu, softbox, stripe en kale flitser

De striped softbox is ook voorzien van een grid. Dat is een belangrijk detail voor de resultaten. Dit zorgt ervoor dat het licht veel minder afval heeft naar de zijkanten.



Wellicht denk je: die paraplu zorgt voor de meeste complete verlichting. Alles is gelijk uitgelicht. Dat is ook zo, maar het licht is ook het minst spannend. Als fotograaf wil je vaak meer controle over je licht. De softbox helpt daarbij, maar met een grid krijg je nog veel meer controle.



