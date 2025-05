Kamera Express komt met camera abonnementen

Er zijn momenteel 3 abonnementen, een starters, een advanced en een ultimate abonnement. Het starters abonnement kost 39 euro per maand en daarvoor krijg je een Canon EOS R50 met 18-45mm objectief, een cameratas, filter en een geheugenkaart. Alles om direct aan de slag te kunnen dus.



Het Advanced abonnement kost 69 euro per maand en levert je een Canon EOS R7 met 18-150mm objectief op. Hier zijn een tas en filter bijgesloten. Om wat voor een filter het gaat wordt niet vermeldt, maar ik gok op een UV-filter (met als doel het objectief te beschermen).



Het Ultimate abonnement tenslotte bevat de Canon EOS R6 mark II, een 24-105mm objectief, filter en een tas. Hoer betaal je 159 euro per maand voor.



Je sluit het abonnement minimaal voor een jaar af (6 maanden bij het staters abonnement). Daarna is het maandelijks opzegbaar. Ook kun je altijd upgraden naar een hoger abonnement voor een betere camera.



Mocht je apparatuur beschadigen of gestolen worden, dan wordt het boel gerepareerd of vervangen (er is wel een eigen risico).



Je kunt de abonnementen momenteel alleen in de winkel afsluiten en dus niet direct online bestellen.



Kijk je bijvoorbeeld naar de waarde van zo'n Canon R50 met objectief en accessoires dan is het totaal zo'n 950 euro. Na 17 maanden (bijna anderhalf jaar) ben je dus duurder uit met het abonnement.



