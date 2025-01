Flitsfotografie tip: Daglicht wegflitsen voor een studio-effect

Isabelle - Omgevingslicht (links) weggeflitst (rechts)

Is de locatie waar je bent niet interessant? Zorg er dan dus eerst voor dat het aanwezige licht verdwijnt door je sluitertijd te verhogen, je diafragma dicht te draaien en je ISO te verlagen.Krijg je een zwarte foto? Dan heb je nu een zwart canvas waarin je jouw foto kunt maken. Door flitslicht toe te voegen op de plek waar jij licht wilt hebben houd je volledige controle over je licht, net als in een studio.Als er veel omgevingslicht is, zoals buiten op een zonnige dag, dan is dit lastiger. Je hebt dan -eventueel meerdere- krachtige flitsers nodig of moet de high speed sync optie van je flitser gebruiken om het daglicht weg te flitsen. Zoek vooral ook een schaduwplekje op.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.