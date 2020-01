5 power tips voor spannendere sportfoto's

Foto genomen vanaf het dak van de persbus. In combinatie met de langere sluitertijd komt de foto tot leven. De lopers die het dichtst langs de lens lopen zullen het onscherpst zijn. Sluitertijd ¼

1. Standpunt

Het is een open deur maar een doordacht standpunt kan een wereld van verschil maken. Stap als sportfotograaf maar eens een paar meter naar links of rechts en zie het effect door je zoeker.Ook of je staand, zittend, knielend of liggend je sportfoto's kan veel uitmaken. Ieder standpunt kan een immens effect op je sportfoto hebben.Maar ook het vinden van de juiste plek langs de lijn, atletiekbaan of in de sporthal is vaak de sleutel tot een succesvolle sportfoto. Dat is de reden dat ik vaak op tijd aanwezig ben of indien het kan, enkele dagen vooraf de situatie ter plaatse ga bekijken.Ik zoek dan naar plekken die interessante foto's kunnen opleveren. Ik beeld me dan in hoe en op welke manier de sporter daarlangs komt. Als het ware 'draai' ik een denkbeeldige film in mijn hoofd af.Deze plekken kunnen de binnen- of buitenzijde van een bocht zijn of een hoger standpunt. Hou wel altijd je eigen en andermans veiligheid goed in de gaten.Net zo goed kan het een recht stuk van een racecircuit zijn met een mooie rustige achtergrond, om panning foto's te maken. Maar ook sponsorreclame of fans in de achtergrond kunnen een interessante foto opleveren. Het draagt allemaal bij aan je beeld om een goed sportverhaal te vertellen.