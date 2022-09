5 redenen om je kind fotografie te leren

Dat artistiek bezig zijn goed voor je is, is al uit verschillende wetenschappelijke studies naar voren gekomen. Kinderen die betrokken zijn bij het maken van kunst, scoren vaak beter op school!Je hebt je namelijk tijdens het maken van kunst al leren concentreren en met aandacht leren werken. Ook is het maken van mooie foto's goed voor je zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ergens met oefening steeds beter in worden is een waardevolle succeservaring.Fotografie kan een leuke, sociale activiteit zijn. Helemaal bij het maken van een portret moet je goed nadenken over de persoon die je voor je hebt. Wie is het en hoe wil jij diegene op de foto zetten? Moet iemand boos kijken of juist blij? En hoe zorg jij daar als fotograaf voor?Door je kind model te laten zitten en daarna model te gaan zitten voor je kind, leert je kind om zich in te leven in het model. Ook moet je als fotograaf goede aanwijzingen kunnen geven. Best spannend als je ouders dan ook echt doen wat jij zegt!Waar we creativiteit vroeger associeerden met wat knutselen in het buurtcentrum, is het tegenwoordig een veel gevraagde vaardigheid. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam is echter gebleken dat er op basisscholen te weinig aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen van creativiteit bij kinderen van 4-12 jaar.Een extra reden om je kind op vroege leeftijd kennis te laten maken met de wereld van fotografie.In een wereld waarin er steeds meer met beeld gecommuniceerd wordt, is fotograferen een hele relevante vaardigheid. Onderscheidend beeldmateriaal is op heel veel plekken erg belangrijk: van Instagram-accounts met miljoenen volgers tot reclamecampagnes of een bedrijfswebsite.Bezig zijn met fotografie is niet alleen goed voor de ontwikkeling van een kind, het kan ook nog eens erg handig zijn voor later.We klagen vaak steen en been over kinderen die de hele dag maar achter de iPad zitten. Een leuke manier om ze erachter vandaan te krijgen is door samen iets nieuws te gaan leren. Of je nou zelf al een hele goede fotograaf bent of pas net begint maakt niet dus zoveel meer uit.Je gaat samen op pad en ontdekt al snel wat jullie leuke onderwerpen vinden. Door samen bezig te zijn, leer je vaardigheden van elkaar, maar praat je ook over de dingen die je mooi en interessant vindt.Samen op pad om mooie foto's te maken zorgt op die manier zeker voor een nog betere band en een ontspannen middag voor jullie allebei!Op internet zijn er een hoop voorbeelden te vinden van leuke fotoprojecten die je met je kind kunt uitvoeren. Je hebt er niet veel voor nodig. Een positieve instelling en een simpele kindercamera is genoeg.Lekker het bos in om te zien welke paddenstoelen je dit jaar allemaal kunt vinden is natuurlijk heerlijk, maar ook in je eigen huiskamer is er vaak genoeg te doen.Maak bijvoorbeeld een mooie opstelling met het speelgoed van je kinderen. Je kunt zelf een achtergrond maken, een explosie knutselen van papier of denkwolkjes boven LEGO-poppetjes plakken. Bedenk een goed verhaal en zorg dat op de foto precies duidelijk wordt wat er gebeurt.Heb je geen zin om te knutselen, loop dan eens met je kind door het huis en maak foto's van alle "gezichtjes" die je ziet. De knopjes op de kastdeuren worden ineens oogjes en de open haard blijkt enorm te moeten gapen. Dit spelletje werkt natuurlijk buiten ook prima.Hoe je het ook aanpakt, samen met je kind gaan fotograferen heeft heel veel voordelen. Niet alleen is het leuk en ontspannend om samen met iets creatiefs bezig te zijn, je kind leert op deze manier ook vaardigheden waar het de rest van zijn leven wat aan heeft.Wil jij graag de mooiste foto's maken? Word dan nu lid van Photofacts Academy en ontdek meer dan 100 cursussen over fotografie, creativiteit, inspiratie en nabewerking.Ik heb een gave aanbieding voor je. Meld je nu aan met 50 euro korting en ontvang gratis het boek De Fotografiebijbel thuis.In dit boek ontdek je 105 tips voor fascinerende foto's. In de winkel betaal je hier 25 euro voor. Bovendien krijg je nu ookop de cursussen!