7 tips voor perfecte vakantieportretten

Neem de omgeving mee

4. Fotografeer in de schaduw

En, zoals in deze foto, je hoeft niet altijd iemand van voren op de foto te zetten. Ook juist van achteren kan een leuke afwisseling zijn. Iemand die je onderwerp kent zal degene toch wel herkennen.Tijdens je vakantie ben je ook vaak op pad midden op de dag. Het licht is dan vaak hard en fel. In dit soort omstandigheden is het slim om je portretfoto's juist in de schaduw te maken.Op schaduwrijke plekjes is het licht juist vaak lekker zacht. Kijk goed naar de richting waar het licht vandaan komt. Zorg ervoor dat het hoofdlicht van één kant komt (vaak is van opzij erg mooi) en niet vanuit alle kanten.Juist schaduw zorgt voor diepte in je beeld. Dus licht aan één zijde en schaduw aan de andere geeft diepte aan je portret.