Animatie vastleggen in fotografie

Misschien ben je inmiddels bekend met het fenomeen; de wereld kijkt steeds meer naar video. Ben je een fotograaf die zich afvraagt ​​of het allemaal aan je voorbij trekt als een soort time-lapse en je de boot mist?



Maak je geen zorgen, er is goed nieuws voor alle fotografen. Blijf gewoon lekker je ding doen, maar voeg enkel wat beweging toe aan je foto's om ze wat op te vrolijken en de wereld te laten zien dat je je ontwikkelt op het gebied van fotografie.





Cinemagraphs (GIF's)

Wat je moet weten

De volgende applicatie biedt mooie effecten zonder er alteveel moeite of tijd aan te hoeven besteden. Daarnaast zijn er zijn tal van online tutorials beschikbaar. Hieronder zal ik een korte beschrijving geven.De Cinemagraph bestaat al sinds ongeveer 2011, dus je hebt er waarschijnlijk al een paar gezien. Het heeft alle eigenschappen van een foto, behalve dat er altijd een klein stukje in zit dat op magische wijze lijkt te bewegen.De techniek om dit effect te verkrijgen, is om een ​​klein stukje video te maken en dit vervolgens, met behulp van Cinemagraph Pro , te maskeren. Behalve de stukjes waarvan je wilt dat ze blijven bewegen.Wanneer je de foto of korte video gaat maken: neem een ​​statief mee. Je wilt zoveel mogelijk nog in je cinemagraph zodat de maskering goed werkt zodra het in de applicatie staat.Kies je spots op basis van een deel van het landschap dat op een interessante manier beweegt. Het is een andere manier van kijken, maar gebruik hetzelfde instinct als een fotograaf. Vervolgens zoek je naar het gedeelte dat je in een animatie binnen de scène kunt herhalen. Je went er snel aan.De sleutel tot vloeiende Cinemagraphs is een vloeiende beweging zodat het eindeloos aanvoelt. Houd er tijdens het fotograferen rekening mee dat je de foto een bewegende loop wilt geven, indien mogelijk.Anders moet je de applicatie doen 'faken' met crossfade. Niet slecht, maar niet perfect. Je wilt een GIF maken die eruit springt. De beste manier om dit te bereiken is een door vloeiende Cinemagraphic te maken!