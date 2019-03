Bijzondere vakantiefoto's maak je met een dome!

Half onderwater, half bovenwater

1. Wat heb je nodig?

2. Doe van te voren inspiratie op

Als je een GoPro of andere actioncam hebt of een waterdichte telefoon of camera, dan heb je vast wel eens geprobeerd om onderwater foto's of video's te maken. Dat gaat op zich best gemakkelijk. Maar als je vervolgens een creatieve foto wilt maken waarbij je deels onderwater wilt fotograferen en deels bovenwater, dan lukt dat eigenlijk nooit.De onderkant wordt heel donker, of de bovenkant juist veel te licht, of de waterlijn zit veel te hoog of juist te laag. En dat is frustrerend, want hoe leuk is het als je onderin bijvoorbeeld visjes ziet en bovenin het strand met palmbomen, of onderin jijzelf, bovenin het strand of een bootje. Een goede voorbereiding is het halve werk.Hieronder een viertal punten ter voorbereiding.Een scherpe foto of video half onderwater en half bovenwater is op zich niet heel moeilijk, als je maar de juiste apparatuur hebt. Voor mooie foto's heb je in ieder geval een actioncam (of andere camera die waterdicht is) nodig én een dome, een soort halve doorzichtige bol.Door het gebruik van een dome staat het water verder weg van de lens, heb je groter zicht en zie je een duidelijke waterlijn.Je kunt een dome online bestellen bij bijvoorbeeld Bol.com, bij AliExpress of er zelf één in elkaar knutselen met een halve grote kerstbal en ballonnen (dit is nog best lastig en gaat snel los). Zelf heb ik er uiteindelijk één besteld bij AliExpress voor 47,95 euro. Hierbij zitten ook nog eens drie filters die je tijdens gebruik makkelijk kunt veranderen.Weet van te voren wat voor foto's je wilt maken, zodat je heel gericht aan de slag kunt gaan. Zoek eens via Google of Instagram en je krijgt genoeg inspiratie.Ga je een foto maken met een deel van je vrienden op een boot en een deel onderwater of bijvoorbeeld met visjes onderin en palmbomen bovenin? Als je weet wat voor foto's je wilt maken, kun je ook beslissen waar je de foto's gaat maken.Hieronder een foto van mij op Aruba met mij onderwater en het strand en het hotel bovenwater.