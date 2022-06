Potretfotografie tip: Creatief met een onderwatershoot

Bieke - f/8, 1/250s, 400 ISO @ 30mm

Deze foto is gemaakt door de camera in een rechthoekige vissenkom te plaatsen en de bak, inclusief de camera, gedeeltelijk onder water te duwen. De camera zelf is in deze foto amper een paar centimeter onder de waterlijn, maar de beperkte diepte is niet af te zien aan de foto.De foto is gemaakt in een recreatieplas. Het is slim om een warme dag uit te kiezen, zodat je model niet na een paar minuten al uit het water moet om weer op te warmen.Overigens zijn onderwatercamera's ook steeds beter bereikbaar. Er zijn betaalbare compactcamera's die onder water kunnen en ook met een actiecamera of een waterdichte smartphone kom je al een heel eind.Deze tip om betere portretfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over portretfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Portretbijbel.