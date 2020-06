De Gulden Snede vuistregel

Over de Gulden Snede vuistregel is al eerder een artikel verschenen. De Regel van Derden is in feite een vereenvoudigde toepassing van de Gulden Snede. Bij de Regel van Derden zijn de 9 vlakken gelijk en bij de Gulden Snede niet. Dat komt omdat de Gulden Snede gebaseerd is op een wiskundige berekening.