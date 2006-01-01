De zin en onzin van snelle geheugenkaartjes

Meer: Tips en Truuks
Je moet een geheugenkaartje in de camera stoppen om je foto's op te kunnen slaan. De fabrikant heeft bepaalt wat voor kaartje er in moet, en welke snelheid maximaal ondersteunt wordt. In hoeverre moet je daarmee rekening mee houden met het kopen van een geheugenkaartje?
Er zijn veel soorten geheugenkaartjes. Je hebt CF, CF Express type A en type B, XQD, SD en micro-SD. Misschien zijn er nog enkele andere, maar dit zijn de meest gangbare. Hoewel, de gewone CF zie je niet meer in moderne camera's.
Behalve de soorten kaartjes heb je de lees- en schrijfsnelheid. Daar zit ook verschil in, soms zelfs heel veel. De ene kaart is sneller dan de andere, en de variaties daartussen maken het soms onoverzichtelijk.
Om als voorbeeld te nemen, er is een UHS-I SD kaartje en een UHS-II SD kaartje. Beiden zien er hetzelfde uit en zijn onderling uitwisselbaar. Maar de lees en schrijfsnelheid is heel anders.
Daarnaast kunnen deze SD-kaartjes ook nog de aanduiding V30, V60 en V90 hebben. Ook deze geven aan hoeveel data er per tijdseenheid gelezen of geschreven kan worden. Kan jij het nu nog volgen?
Het advies van de fabrikant
De camerafabrikant geeft wel aan welke kaartjes het beste gebruikt kunnen worden. Meestal is dat afgestemd op de maximaal datastroom die er plaats kan vinden. In veel gevallen is dit voor video.
Heeft je camera één geheugenslot, dan is het eenvoudig. Maar als er twee geheugensloten zijn dan kan de lees en schrijfsnelheid per geheugenslot anders zijn. Slot één is dan snel, slot twee langzamer.
Laat ik een voorbeeld geven. De Olympus OM-D E-M1 mark II heeft één geheugenslot voor een UHS-II SD. Die is lekker snel in het wegschrijven van de gemaakte foto's. Het tweede geheugenslot is echter voor UHS-I SD, en kan dus veel minder snel de data wegschrijven.
Wat betekent dit voor de fotograaf
In hoeverre moet je rekening houden met de leessnelheid? Dat ligt eraan wat voor fotograaf je bent. Ben jij een fotograaf die gewoon op zijn gemak foto's maakt? Dan maakt het helemaal niet uit wat voor kaartje je gebruikt.
Ook als je zo nu en dan een serie van een tiental foto's maakt, is zelfs een UHS-I SD kaartje voldoende. Je hebt de maximale schrijfsnelheid helemaal niet nodig. Een sneller kaartje zal in dat geval totaal geen verschil maken.
Ben je een actiefotograaf, en wil je lange series met veel beelden per seconde maken? Dan is een snel kaartje zoals de UHS-II SD wel zinvol. Maar dan moet het kaartslot van de camera natuurlijk ook UHS-II geschikt zijn.
Behalve de UHS-II SD heeft het ook nog een bepaalde schrijfsnelheid. Dat vind je alleen terug in de specificaties van je camera. Dat bepaalt min of meer of je genoeg hebt aan V30, of dat je V60 of zelfs V90 nodig hebt.
Schrijfsnelheid is bestemd voor de buffer
Voor het fotograferen, met maximale beeldsnelheid, maakt de snelheid van het kaartje in principe niet uit. Je kan in de meeste gevallen gewoon de snelste opname stand gebruiken, ongeacht wat voor kaartje je in de camera hebt.
De foto's die je maakt worden eerst naar buffer van de camera geschreven en niet direct naar het kaartje. Vanuit de buffer worden de foto's vervolgens naar het kaartje geschreven. Heb je dan een snel kaartje, dan zal de buffer veel sneller leeg zijn.
Het heeft geen zin om snelle kaartjes te kopen wanneer je camera alleen gemaakt is voor langzame kaartjes. Als de camera een geheugenslot heeft voor UHS-I SD kaartjes, dan kan je er wel een UHS-II SD kaartje in stoppen. Maar de schrijfsnelheid zal niet sneller zijn.
Heeft je camera een snel en een langzaam geheugenslot, zoals de Olympus in het bovengenoemde voorbeeld? Kies dan het snelste geheugenslot om je actiefoto's naar toe te schrijven. Kies dan liever niet het langzame geheugenslot.
Gebruik je het tweede kaartje als backup, dan is het langzaamste kaartslot bepalend voor de snelheid van het leegmaken van de buffer. Het is zoiets als de ketting die zo sterk is als de zwakste schakel.
Er is een kleine nuance nodig als het op buffer aankomt. Omdat de buffer al leeggemaakt wordt tijdens het fotograferen, zal een snelle kaart er altijd voor zorgen dat er meer foto's in een burst gemaakt kunnen worden.
Van het kaartje naar de computer
Ga je de foto's van je geheugenkaartje overzetten naar de computer, dan is de leessnelheid van het kaartje van belang. Gebruik je een kaartlezer, kies dan wel een kaartlezer die de snelheid van het kaartje ondersteunt.
Gebruik je de camera om je foto's naar de computer over te zetten? Dan is de camera de bepalende factor in de snelheid van het overzetten van de foto's. In de specificaties van de camera is de maximale snelheid terug te vinden.
Moet je nu de snelst mogelijke kaartjes kopen?
Zoals gezegd, of je voor de snelst mogelijke kaartjes moet kiezen hangt af van jou als gebruiker van de camera. Voor video is het altijd aan te raden. Voor fotografie hangt het af van wat voor foto's je maakt.
De fotograaf die op zijn gemak foto na foto maakt heeft geen snel kaartje nodig. De fotograaf die snelle series maakt (actie/sport) zal wel een snel kaartje nodig hebben. Zo snel als de camera ondersteunt.
Tot slot, zorg wel voor een goede kwaliteit kaartje. Ga niet voor het meest goedkope dat je kan vinden. Goedkoop kan duurkoop zijn. Het zou zonde zijn als je foto's verloren raken door deze valse zuinigheid.
Nando Harmsen fotografeert al meer dan 40 jaar. Zijn specialisme ligt bij bruidsreportages en landschapsfotografie. Daarnaast geeft Nando lezingen, workshops, masterclasses, fotoreizen, en maakt regelmatig reviews van nieuwe en leuke apparatuur.
