De zin en onzin van snelle geheugenkaartjes

Er is een kleine nuance nodig als het op buffer aankomt. Omdat de buffer al leeggemaakt wordt tijdens het fotograferen, zal een snelle kaart er altijd voor zorgen dat er meer foto's in een burst gemaakt kunnen worden.Ga je de foto's van je geheugenkaartje overzetten naar de computer, dan is de leessnelheid van het kaartje van belang. Gebruik je een kaartlezer, kies dan wel een kaartlezer die de snelheid van het kaartje ondersteunt.Gebruik je de camera om je foto's naar de computer over te zetten? Dan is de camera de bepalende factor in de snelheid van het overzetten van de foto's. In de specificaties van de camera is de maximale snelheid terug te vinden.Zoals gezegd, of je voor de snelst mogelijke kaartjes moet kiezen hangt af van jou als gebruiker van de camera. Voor video is het altijd aan te raden. Voor fotografie hangt het af van wat voor foto's je maakt.De fotograaf die op zijn gemak foto na foto maakt heeft geen snel kaartje nodig. De fotograaf die snelle series maakt (actie/sport) zal wel een snel kaartje nodig hebben. Zo snel als de camera ondersteunt.Tot slot, zorg wel voor een goede kwaliteit kaartje. Ga niet voor het meest goedkope dat je kan vinden. Goedkoop kan duurkoop zijn. Het zou zonde zijn als je foto's verloren raken door deze valse zuinigheid.