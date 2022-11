Tips voor op fotoreis. Deel 4: foto's veilig opslaan

Heb je twee geheugenslots in je camera, gebruik die dan voor backup. Better safe than sorry. Heb je maar één slot, zorg dan altijd voor een goede backup aan het einde van de dag.

5. Delete nooit foto's

Sommigen zeggen dat er nooit iets met kaartjes gebeurd, of dat er in alle jaren vooraf nog nooit iets fout is gegaan. Dat klopt misschien, maar het geeft geen garantie dat het niet zal gebeuren. Soms zie ik weer een droevig bericht voorbij komen dat er foto's om die reden kwijt zijn.Sla je foto's op beide kaartjes in exact hetzelfde bestandsformaat op. Dus beiden raw, of beiden jpeg als je dat liever gebruikt. Ga niet denken dat je een jpeg als backup voor een raw kunt opslaan. Dat is geen backup.Het is aantrekkelijk om je foto's tijdens de dag even te bekijken, of zelfs direct na het fotograferen. Gooi dan nooit foto's weg, ook niet als ze echt mislukt zijn.Waarom zou je? Je hebt immers voldoende opslag bij je. Voorkom dat je per ongeluk de verkeerde foto weggooit, of dat er iets echt fout gaat met het deleten. Weggooien kan beter thuis gebeuren.