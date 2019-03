Fotograferen met je smartphone door een telescoop: iScoping

Digi- of iScopen

Digi of iScopen is dus een manier van fotograferen waarbij je telescoop of verrekijker fungeert als telelens. IScoping (met je smartphone dus) is ideaal omdat je nu niet hoeft te sjouwen met een aparte (zware) fotocamera.Bovendien kun je, nadat je het moment vereeuwigd hebt, je foto's op zeer eenvoudige wijze meteen delen met je vrienden en/of op social media.Bijkomend voordeel bij het gebruik van een smartphone is dat je nu een serieuze zoom-mogelijkheid (die nog steeds ontbreekt bij smartphones) hebt gecreëerd.Fabrikanten van telescopen hebben hier handig op ingespeeld. Er zijn voor iPhone en Samsung al speciale adapters op de markt gebracht. Essentieel voor iScoping is namelijk een perfect passende adapter. Het is een case voor je smartphone met een passende ring erop, die zo op het oculair van de telescoop geklemd wordt.Fabrikanten Kowa, Zeiss en Swarovski Optik spelen graag in op de populaire Iphone. Bijna voor elk type Iphone bestaat er een perfect op maat gemaakte Iphone houder waarbij alle functies beschikbaar blijven.Er zijn adapterringen voor verschillende telescopen en verrekijkers die dan weeral perfect rond het oculair van de verrekijker of telescoop passen.Het gehele proces duurt maar een paar seconden: op een heel snelle manier breng je de adapter met smartphone over het oculair, een heel klein beetje inzoomen en je kunt aan de slag om een foto te nemen of een film te starten.Let er wel op dat niet iedere smartphone geschikt is voor iScoping! Smartphones met twee lenzen kun je maar beter niet aankopen voor dit doel. De middelpunten van de beide lenzen kunnen namelijk nooit tezamen in het midden van de uittredepupil geplaatst worden.