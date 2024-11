Wat ik het moeilijkste vind aan een compositie maken?

Eenvoud siert, de kunst van het weglaten. Soms is het een kwestie van iets prettig in beeld brengen. Kijkt het lekker, dan is het vaak wel goed.

Aan de hand van de boeken die ik geschreven heb over dit onderwerp, is er een soort stappenplan ontstaan. Daarmee zou in theorie een compositie vanzelf tot stand komen. Min of meer.Het stappenplan kan er zo uitzien: zoek een onderwerp, bepaal wat je van de omgeving in beeld wilt hebben. Zoek dan de lijnen die de omgeving met het onderwerp verbinden. Ik schreef er onlangs een blogberichtje over . Het klinkt leuk, doeltreffend, maar het is niet feilloos.Er zijn teveel regels over compositie. Dat betekent dat het altijd wel volgens een of andere regel zou moeten zijn. Het moeilijke is het vinden van de best passende regel bij het onderwerp dat je gekozen hebt. En de omgeving waarin het onderwerp staat.