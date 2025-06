Kies je voor kleur of echt zwart-wit?

We zijn geneigd om overal alle details van te willen zien. Maar dat hoeft niet altijd de beste keuze te zijn. Soms is het laten zien van vorm meer dan voldoende.



Het is zo mooi, al die kleuren in de natuur. Het frisse groen van de lente. De tinten bruin en beige op oud hout. De sprankelende blauwe lucht tussen pluizige wolken. Genoeg om het allemaal in je foto te laten zien.



Heb je een onderwerp waarbij de vorm hetgeen is wat het zo aantrekkelijk maakt? Dan is het laten zien van al die kleuren misschien niet de beste keuze.