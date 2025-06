Gebruik een grijskaart voor de juiste kleuren

Maud - f/9, 1/160s, 100 ISO @ 67mm

Die witbalans selecteer je dan achteraf bij het bewerken van je foto's. Bijvoorbeeld in Lightroom met het pipetje. Kopieer die witbalans vervolgens naar alle foto's die je geschoten hebt met diezelfde lichtopstelling. Zo weet je zeker dat je kleuren correct zijn.Een grijskaart gebruiken is essentieel wanneer je in opdracht fotografeert. De kleuren moeten natuurlijk gewoon kloppen. Ook is het belangrijk wanneer je een consistente look wilt creëren. De juiste belichting én witbalans zijn hiervoor de basis.Er is nog een stap beter; je kunt ook een ColorChecker Passport gebruiken. Voor als de kleuren helemaal perfect moeten zijn.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.