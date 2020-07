Hoeken zijn geweldig voor modelfotografie!

Deze foto's zijn gemaakt tijdens mijn les op Photoshop World 2018 in Orlando met Nadine. De locatie voor deze workshop was de conferentieruimte.



We kozen deze locatie om de simpele reden dat ik de aanwezigen wilde laten zien dat je zelfs een in kamer die er niet inspirerend uitziet, een paar hele toffe foto's kunt maken. Ik vond het echt geweldig wat Nadine in die hoek allemaal kon doen.