Laat meer zien dan alleen een dier op de foto

Dieren fotograferen is leuk. Zeker wanneer je het dier ook heel groot in beeld krijgt. We gaan tot grote moeite om dat voor elkaar te krijgen. Laat ook eens meer dan alleen het dier zien.



We duiken een schuilhut in. We gebruiken camouflagekleding en tentjes om onszelf te verbergen. We kopen superteleobjectieven, tot zover ons budget het toelaat en soms nog wat verder.



We doen het om het dier dat we willen fotograferen zo groot mogelijk in beeld te krijgen. Soms zelfs van rand tot rand in de foto. Elk haartje van de vacht moet te zien zijn, elk veertje. En de achtergrond dan het liefst romig zacht.