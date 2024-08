Straatfotografie tip: Fotografeer vanuit vogelperspectief

Nijmegen - f/4.5, 1/320s, 6.400 ISO @ 35mm

Ook door je camera boven je hoofd te houden, kun je een foto uit vogelperspectief maken. Zeker met een tiltscreen, zo'n uitklapscherm op je camera, wordt dat steeds makkelijker.Een foto uit vogelperspectief kan je onderwerp kleiner maken, doordat je meer afstand neemt. Het stelt je ook in staat om bijvoorbeeld over een mensenmassa heen te fotograferen. Ben je bewust van dit perspectief.Stel dat je in Rotterdam langs de koopgoot loopt, dan heb je spontaan een soortgelijk perspectief. In meer steden zijn winkelstraten zoals deze. Uiteraard vind je dit perspectief ook vanaf bruggen, op een elektriciteitskastje, of - als je goed kunt balanceren - het paaltje aan de rand van de straat.Deze tip om betere straatfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over straatfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Straatfotobijbel.