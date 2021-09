Maak als jpeg fotograaf maximaal gebruik van de mogelijkheden van je camera

Combineer alle mogelijkheden die je camera biedt om je foto naar jouw wens eruit te laten zien. Maar je kunt ook de creatieve mogelijkheden van je camera ontdekken.

Jpeg fotografie is niet fout, het is een keuze

Dit punt vloeit voort uit de laatste alinea van punt 5. Maak meerdere foto's met verschillende instellingen tot het resultaat naar je wens is. Of als je het niet goed weet, maak meerdere foto's met elk een aparte instelling en kijk rustig thuis wat je het mooiste vindtDit kost natuurlijk wat meer tijd, maar bedenk dat je geen haast hebt. Fotografie is wat je leuk vindt, dus dat mag best wat tijd kosten. Maar, als je onderwerp je die tijd niet gunt - bijvoorbeeld bij actiefotografie - dan moet je vooraf de juiste instelling gekozen hebben.Hoewel ik zelf altijd in raw fotografeer, vind ik de beslissing om in jpeg te fotograferen zeker niet fout. Het is een keuze, en als je bewust met je instellingen op de camera bezig bent, kunnen je resultaten in de veel gevallen net zo goed zijn als de raw fotograaf na het bewerken.Ben jij een jpeg fotograaf? Welke instellingen gebruik jij vaak en waarom? Of wist je niet dat dit allemaal mogelijk is? Deel je ervaringen en mening onder dit bericht. Ik kijk uit naar de reacties.