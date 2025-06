Een APS-C objectief of liever een fullframe objectief?

Blijf je bij die prachtige APS-C camera of stap je over naar fullframe. Heb jij een gegronde reden om dat te doen? Of heb je laten aanpraten dat fullframe beter is dan een cropcamera?

Compacte fullframe objectieven

Er is een reden dat je APS-C kiest. Ofwel prijs, danwel formaat camera. Anders wat velen beweren is fullframe is niet de heilige graal in fotografie. Een overstap maakt je geen betere fotograaf of levert niet per definitie betere beelden op.Er zijn tegenwoordig ook heel compacte fullframe objectieven. Ze zijn licht, klein en een perfect alternatief tussen de grote fullframe en compacte APS-C objectieven.