(Naakt)portret - zorg voor het licht en maak contact

Elja vroeg me onlangs om n van de cursussen van Photofacts Academy te reviewen. Ik koos voor de cursus naaktfotografie van Danyel Weideman. Een populair genre, waar ik mezelf ook af en toe mee bezighoudt.



Regelmatig krijg ik dan de vraag van andere fotografen waar ze moeten beginnen. Of he ze eraan moeten beginnen. Mijn reactie is dan vaak wat teleurstellend: begin vooral met geklede mensen op de foto te zetten.



Waarom? Om meerdere redenen.





Waarom naakt?

Dat is de eerste vraag die je kunt stellen. Waarom willen we naakt fotograferen? Naakt in de kunst is van alle tijden.In de Griekse Oudheid had kunst letterlijk weinig om het lijf. Goden, godinnen en helden werden steevast naakt afgebeeld. Maar zelfs al in de prehistorie was naakt al een gangbaar thema, in grotschilderingen en primitieve beeldjes.Naast allerlei symbolische betekenissen (vruchtbaarheid, vitaliteit, kracht, trots) heeft het naakt in de kunst soms ook een erotische of prikkelende insteek.Toch is het artistiekere naakt ook vaak ontstaan uit andere motieven. Om puurheid te laten zien, of omdat het een klassieke uitstraling geeft. Hoe dan ook: bedenk eerst wat je wilt neerzetten, om welke reden en in welke sfeer. Dan pas volgt de rest: techniek, licht en - vooral - communicatie.