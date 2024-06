Een zonsopkomst dankzij Photopills

In de Franse Tarn ligt het dorpje Campagnac. Sta je op de juiste plek, dan komt de zon precies achter dat fotogenieke dorp op. Daarvoor moet je wel weten waar je gaat staan. Dankzij de app Photopills is dat geen enkel probleem.



Het dorp ligt op een heuveltop. Aan de zuidwestelijke kant van het dorp ligt een andere heuvel vanwaar er een mooi uitzicht over het glooiende landschap is. En het is in de richting van de zonsopkomst.