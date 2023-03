Een landschapsfoto tot in detail plannen, of toch niet?

Wil je zonsondergang op Sakris°y op Lofoten? Plan het in Photopills. Of je ziet wel wat je treft als je daar bent. Wat doe jij het liefste?

Photopills gebruiken

Wat heeft jouw voorkeur met het fotograferen van landschappen? Hou je ervan om te plannen, of laat je jezelf liever verrassen? Of maak je gebruik van beiden, afhankelijk van de situatie? Laat het weten in een reactie onder dit bericht.Een van de meest bruikbare apps voor de landschapsfotograaf of sterrenfotograaf is Photopills. Het is niet gratis, maar voor tien euro heb je een app die je in staat stelt om ongekend nauwkeurige planningen te maken voor sterrenfoto's, de maan, zonsondergang of zonsopkomst.De mogelijkheden zijn enorm en overweldigend. In de loop van 2023 komt er een cursus over Photopills op Photofacts Academy die het praktische gebruik van deze App zal uitleggen. Nog even geduld dus.