Puntjes van aandacht bij trouwfotografie

Je neemt aardig wat verantwoordelijkheid op je als trouwfotograaf.

Niet iedereen is geschikt als trouwfotograaf. De druk is vaak hoog en je moet presteren, of je nu wilt of niet. Je kunt het je niet veroorloven dat het even niet mee zit. Bovendien is het een intensieve dag, want je kunt wel eens tot 14 uur in touw zijn, of langer.