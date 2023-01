11 Tips voor het maken van de mooiste fotoalbums

Helaas heb ik zelf een keer een trouwalbum te klein besteld. Gelukkig mocht ik hem vervolgens wel als voorbeeldalbum gebruiken.



Of kies voor een drukker die meekijkt naar je ontwerp. We werken al lang samen met Folio Albums en onderdeel van hun service is dat ze het ontwerp altijd even controleren op ontwerpfouten. Dit kan veel kosten achteraf schelen.



Ook zijn er drukkers die spreads in het album kunnen vervangen (tegen extra kosten) of die het boekblok behouden en er dan een nieuwe cover omheen kunnen doen.





7. Fijne software maakt het leven makkelijker

Maak gebruik van software zoals Pixellu Smartalbums om snel een ontwerp te maken.Ik importeer zelf bijvoorbeeld in Smartalbums alle foto's van een trouwreportage en gebruik vervolgens de rating die vanuit Lightroom mee geëxporteerd is. Ik heb namelijk alvast een kleine samenvatting gemaakt, in beelden, van de opdracht.