Voorkom ongelukken - controleer altijd je cameraspullen voor je op pad gaat

Het resultaat van een valpartij. Veel modder, zand, maar gelukkig geen schade. Hoewel, een verstuikte enkel en duim is ook niet leuk te noemen.

Enkele jaren geleden was ik op pad met een collega fotograaf. Na een lange dag fotograferen belandden we op een dijk bij de Waddenzee.Daar gebeurde het; in een moment van onoplettendheid, in het enthousiasme om een zonsondergang te fotograferen, zat de camera niet goed op het statief.Een Nikon D610 met 16-35mm objectief dook naar de betonnen dijk, waar het objectief afbrak, en alles over het beton naar de waterlijn stuiterde.Het objectief dook in het slik. Die hebben we nooit meer gezien. De camera hebben we kunnen redden, en daarmee ook de waardevolle foto's van die dag.