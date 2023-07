Honkbal sloopt 12.000 dollar Sony objectief

Sportfotografie kan een gevaarlijke bezigheid zijn. Fotograaf Jim Rassol had in elk geval flinke pech toen een honkbal zijn 12.000 dollar kostende Sony objectief sloopte tijdens een wedstrijd.





That was a very expensive foul ball! pic.twitter.com/cj22RFY789 Bally Sports Florida & Bally Sports Sun (@BallySportsFL) June 24, 2023

De bal vloog recht tegen de voorste lens van zijn Sony FE 400mm f/2.8 GM OSS objectief. Die overleefde dat niet.Jim had zijn apparatuur niet verzekerd. Gelukkig besloten andere fotografen hem aan een nieuw objectief te helpen met een GoFundMe campagne Ook Sony hoorde over het voorval en de campagne om Jim te helpen. Zij besloten de reparatie uit te voeren voor het bedrag wat tot dusver was opgehaald. Ook stuurde ze hem direct een vervangende 400mm om te gebruiken totdat zijn eigen objectief weer gemaakt was.Nu was er inmiddels al 7.363 dollar opgehaald in de GoFundMe campagne. Dus of Sony zelf dan nog veel moet toeleggen op de reparatie, dat weet ik zo niet. In elk geval fijn dat het voor Jim Rassol alsnog goed afloopt.