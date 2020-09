Waar moet je op letten bij een paardenshoot?

De elfjarige Jill is idolaat van paarden en wilde dolgraag mooie foto's van haar en haar pony King. Maar wat komt er eigenlijk allemaal bij zo'n shoot kijken?



Paarden zijn zenuwachtige dieren. Maar ook de elfjarige Jill was best nerveus, zo bleek. De shoot was een vurige wens van haar; ze had de dagen afgeteld.



Het was dus zaak haar een beetje op het gemak te stellen, wat betekent: voor positief zijn over wat ze goed doet. En geduldig zijn – wat voor mij best een opgave is...





Fotograferen is leren

Oren naar voren

Fotograferen is voor mij nog altijd leren. Als ik de foto's eenmaal heb binnengehaald en beoordeeld, zie ik vaak dat het beter had gekund.Dat ik meer tijd had moeten nemen, de instellingen vaker had moeten checken of nog wat andere plekken had moeten opzoeken.Bij het bekijken van de foto's zag ik al snel dat mijn aandacht tijdens het fotograferen vooral was uitgegaan naar Jill. Staat ze er leuk op, zitten haar haar en haar kleren goed, is het gezicht goed belicht? Dat soort zaken.En die pony? Tja, die staat er ook op. Maar kun je een paard ook op een flatterende manier in beeld brengen? Ik dacht van niet, maar het blijkt wel degelijk mogelijk.Paardenliefhebbers kijken op een andere manier naar paarden dan leken zoals ik. Een paard moet op een foto zijn oren naar voren hebben staan, zodat je als het ware naar binnen kunt kijken.Dan 'toont' het paard mooier en is hij alert. Bovendien spant het dier dan zijn halsspieren aan; paardenliefhebbers vinden dat mooi.Kortom: als je een ruiter of amazone met zijn of haar paard fotografeert, moet je je aandacht gelijkmatig verdelen over mens en dier.Omdat ik niet goed weet (wist) waar paardenliefhebbers op letten riep ik de hulp van mijn dochter in. Ik vroeg haar om de door mij gemaakte selectie van commentaar te voorzien.