Wat is lifestyle fotografie?

Lifestyle newborn en familie fotografie

Ikzelf ben lifestyle newborn en familie fotograaf. Ik zal je dan ook meer vertellen over lifestyle baby fotografie, maar in principe kun je de term lifestyle voor bijna alle soorten fotografie gebruiken waarbij je mensen fotografeert.Wanneer ik mensen vertel dat ik lifestyle fotograaf ben moet ik dit meestal wel even uitleggen. Want fotografeer ik dan geen kindjes in een studio? Je weet wel, op een kleedje met zo'n schattig mutsje? Nou, nee. Niet echt. Verre van zelfs. Het doel van fotograferen vanuit de lifestyle visie is dat je mensen fotografeert zoals ze echt zijn.Geen statische of geposeerde beelden, wel de 'in between' momenten waarbij de interactie (en de liefde!) tussen mensen goed op beeld komt. Waarmee je hun verhaal kunt vertellen en waarbij in de beelden goed naar voren komt wie ze zijn. Maar houdt dit nou in dat je als fotograaf helemaal geen aanwijzingen geeft? Ook dat is niet het geval.