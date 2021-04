10 tips voor betere foto's (video)

De tien tips uit de video:





1. Pakkend

2. Creatief

3. Kleur

4. Belichting

5. Compositie

6. Verhaal

7. Locatie

8. Je onderwerp losmaken

9. Patronen en vormen

10. Pas alles toe

101 Tips voor Perfecte Portretfoto's

Maak foto's die echt de aandacht pakken. Een foto moet iets hebben waardoor je stopt met scrollen als je de foto op Instagram voorbij ziet komen.Probeer een foto te maken die je niet al duizenden keer hebt gezien. Probeer iets origineels te maken. Kopieer geen beelden van anderen, maar maak iets origineels te maken door tijdens een shoot nieuwe dingen te proberen.Let goed op het gebruik van kleur in je foto's. Zoek kleuren die passen bij de foto die je wilt maken. Bijvoorbeeld door een kleur te zoeken in de kleding van je model die past bij de kleur in de omgeving waar je de foto's maakt.Let erop dat kleuren goed bij elkaar passen - of juist bewust niet.Let goed op het licht. Je kunt het creatief inzetten in je foto en ook het onderwerp van je foto maken. Schaduw is daarbij net zo belangrijk als het licht.Gebruik de compositie om de blik van de kijker naar het onderwerp te leiden. De regel van derden is voor compositie een goed uitgangspunt.Hoe speelt verhaal een rol in je foto? Probeer iets over te brengen naar de kijker. Bijvoorbeeld een emotie. Je kunt bijvoorbeeld ook een liedje gebruiken om een verhaal te vertellen. Je kunt foto's in een serie maken om het verhaal te vertellen en elke foto kan een verhaal op zich zijn. Je verhaal hoeft niet per se heel diep te zijn.Voeg verhaal of iets bijzonders toe aan je foto met je locatie. Bijvoorbeeld door het bij je model te laten passen of juist totaal niet passend te maken.Zorg dat je onderwerp los is van de achtergrond. Bijvoorbeeld met een kleine scherptediepte, maar je kunt ook kleur gebruiken of 'negatieve' (lege) ruimte.Gebruik herhalende patronen of vormen. Dit trekt de aandacht van de kijker.Gebruik al deze tips om een specifiek sfeer in je foto te krijgen.Wil jij graag weten hoe je perfecte portretfoto's kunt maken? In mijn boek De Portretbijbel geef ik je 101 tips om jouw portretfotografie naar een hoger niveau te helpen. Je ontdekt hierin de 101 beste tips die ik de afgelopen vijftien jaar als portretfotograaf heb opgedaan.