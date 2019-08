13 Veelvoorkomende fotografische fouten en tips om ze niet te maken

Deze nuttige video komt van Nigel Danson en bevat meer dan 13 veelgemaakte fouten die we allemaal weleens maken en wat we kunnen doen om ze te voorkomen of herstellen



Een nuttige voor mij was de tip om niet per ongeluk de verkeerde instellingen op je camera te laten staan. Ik fotografeer veel verschillende dingen waarvoor vaak heel verschillende instellingen nodig zijn. Vaak begon ik al met de volgende opname om vervolgens te beseffen dat ik de camera nog op de voorgaande instellingen had staan.



Als ik terugkeek naar mijn foto's kwam ik erachter dat er iets niet klopte. Ik heb er zelf maar een gewoonte van gemaakt om mijn instellingen zorgvuldig te controleren wanneer ik mijn camera voor het eerst aanzet. Uiteindelijk ga je dan alles controleren: lensschakelaars, batterij, geheugenkaarten, et cetera.



Het is een goede gewoonte die je je kunt aanleren. Bekijk de video hierboven voor meer nuttige tips van Danson en deel eventuele fouten die je zelf hebt gemaakt en hoe je ze hebt opgelost.