Flitsfotografie tip: Lensflare van je haarlicht voorkomen

Maud - f/2.8, 1/160s, 100 ISO @ 70mm

De eenvoudigste oplossing is het verplaatsen van je licht, als dit in jouw situatie een oplossing kan zijn.Ook kun je lensflare al voor een groot deel voorkomen door een lenskap op je objectief te zetten. Daarbij is het slim eventuele filters op je objectief te verwijderen én de lens even goed schoen te poetsen.Maar ook aan de kant van het licht kun je iets aanpassen. Een handige oplossing is het toevoegen van een grid op je flitser. Hiermee maak je de straal van je licht veel gerichter waardoor je licht wel nog op je onderwerp valt, maar niet meer in je objectief.Tot slot kun je afvlaggen; je zet dan iets tussen het licht en je objectief (net buiten beeld). Dat kan al zo simpel zijn als je hand er even voor houden.Deze tip om betere flitsfoto's te maken is één van de 101 tips uit mijn boek over flitsfotografie. Wil je de andere 100 tips ook lezen? Bestel dan mijn boek De Flitsbijbel.